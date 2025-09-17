El Hospital deberá reparar el lavadero del Pinto y comprar maquinarias

El Sindicato de Trabajadores Municipales firmó un acta acuerdo en la delegación local del Ministerio de Trabajo junto a directivos del Hospital Municipal. En la misma, los funcionarios se comprometieron a reparar el lavadero del Geriátrico Pinto y a comprar maquinaria para su correcto funcionamiento. La reunión se concretó en la mañana de este miércoles.

De esta forma, las autoridades del nosocomio reconocieron las falencias en el Hogar y, gracias a la intervención del gremio, anunciaron la compra de una lavadora, secadora y reparaciones en el lugar. Tras el encuentro, se decidió que continúe la retención de tareas en el Lavadero del Hospital, hasta tanto se encuentre una idéntica solución a la del Pinto.