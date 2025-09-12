El Hospital Municipal inicia gestiones para renovar equipamiento en geriátrico

Desde el Hospital Municipal “Dr. Felipe Antonio Fossati” se dio comienzo al procedimiento administrativo correspondiente para reemplazar dos equipos fundamentales utilizados en el lavadero del geriátrico “Dr. Ernesto L. Pinto”.

La iniciativa contempla la adquisición de una nueva lavadora industrial y una centrífuga, con el objetivo de optimizar las tareas de higiene y cuidado de la ropa en dicha institución.

Esta acción forma parte del compromiso por mejorar los servicios destinados a los adultos mayores, teniendo en cuenta que ese ámbito también se recepciona la vestimenta de los residentes del “Hostal de los Abuelos”.