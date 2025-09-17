El Intendente recibió a autoridades del Instituto Adventista

El intendente Esteban Reino recibió en su despacho la visita protocolar de las autoridades del Instituto Adventista Balcarce (IAB), representado por su director general, Dr. Patricio Ordoñez, y el representante legal, Flavio Iván Penco.

Durante el encuentro, celebrado este miércoles y en el que también intervino el secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Gustavo Torres, se dialogó sobre temas institucionales y educativos vinculados con esta prestigiosa entidad, que el próximo año celebrará su 40º aniversario de presencia en nuestro distrito, consolidándose como uno de los establecimientos de referencia en la región.

Además, se conversó sobre la posibilidad de llevar adelante, de manera conjunta, mejoras en el camino de acceso al predio del Instituto, que comprende un trayecto de cinco kilómetros desde la Ruta Nacional 226, con el objetivo de optimizar las condiciones de circulación para la comunidad educativa y los vecinos de la zona.

Cabe destacar, asimismo, que el polideportivo del Instituto Adventista Balcarce será sede del acto central conmemorativo por el “Día del Respeto a la Diversidad Cultural”, el próximo 9 de octubre.