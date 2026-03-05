El intendente Reino abrió las sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante

El intendente municipal, Esteban Reino, encabezó este jueves la apertura de las sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante de Balcarce, donde brindó un amplio repaso de la gestión municipal y delineó los principales ejes de trabajo para el año en curso.

Durante su mensaje, el jefe comunal reconoció el difícil escenario económico que atraviesa el país, señalando que la disminución de recursos y el incremento de las demandas sociales impactan directamente en la administración local. No obstante, afirmó que Balcarce continuará apostando a una gestión basada en el orden, la planificación y la responsabilidad en el manejo de los fondos públicos.

Educación: inversión sostenida y nuevas obras

En materia educativa, Reino informó que durante 2025 el municipio destinó más de 268 millones de pesos para mejoras edilicias en establecimientos escolares, priorizando trabajos vinculados con la seguridad y el mantenimiento. En ese sentido, destacó que todos los edificios educativos de la ciudad se encuentran en condiciones para el presente ciclo lectivo.

Para este año se proyectan 14 obras prioritarias, entre ellas la reparación del techo de la Escuela Secundaria Nº 1 (Normal), la construcción de veredas en la Escuela Primaria Nº 2 y mejoras en la Escuela Técnica Nº 1 (Industrial).

Asimismo, el intendente anunció la continuidad de la obra del playón cubierto que funcionará como sede del Centro de Educación Física, un espacio que también podrá utilizarse para actividades deportivas, culturales y recreativas de gran convocatoria.

Formación universitaria y capacitación

Resaltó el funcionamiento del Centro Universitario de Balcarce, ubicado en inmediaciones del Museo Histórico, donde se desarrollan cursos y capacitaciones en articulación con universidades como la de La Plata y Mar del Plata.

En ese contexto, adelantó que el municipio avanza en gestiones con la Universidad de Buenos Aires para incorporar diplomaturas destinadas a trabajadores y estudiantes locales.

Seguridad: tecnología y mayor control

En el área de seguridad se inauguró un nuevo centro de monitoreo equipado con servidores modernos y cámaras lectoras de patentes con inteligencia artificial. La inversión municipal superó los 40 millones de pesos.

Además, se colocaron cámaras en caminos rurales y se realizaron tareas de mantenimiento en dependencias policiales, destacándose que el 75 % de los recursos destinados a seguridad provienen de fondos municipales.

Reino señaló que entre el 75 y el 85 % de los delitos registrados en la ciudad se esclarecen gracias al trabajo coordinado entre las fuerzas policiales, la fiscalía y el sistema de monitoreo.

Controles de tránsito y convivencia urbana

En relación con el tránsito, durante 2025 se registraron 345 retenciones de vehículos, incluyendo casos por alcoholemia y escapes libres. El intendente indicó que se intensificarán los operativos, especialmente en motocicletas, ante reclamos de vecinos por ruidos y maniobras peligrosas.

Salud animal y tenencia responsable

El área de Zoonosis llevó adelante dos mil castraciones y ocho mil vacunaciones antirrábicas durante el último año, además de campañas de concientización sobre tenencia responsable de mascotas.

Economía municipal y transparencia

Reino afirmó que el municipio mantiene equilibrio financiero pese al contexto económico. No obstante, advirtió sobre una reciente reducción de 120 millones de pesos mensuales en la coparticipación provincial, lo que representa un fuerte impacto en el presupuesto local.

También destacó que Balcarce ocupa el primer lugar en transparencia administrativa en la provincia, con acceso público a decretos, órdenes de compra y documentación oficial.

Modernización del Estado

Señaló que se continúa avanzando en la digitalización del municipio mediante el uso del expediente electrónico, la firma digital y nuevas herramientas tecnológicas.

Entre los proyectos para este año se encuentran la creación de un asistente virtual municipal y un laboratorio de datos que permitirá mejorar la planificación y la toma de decisiones.

Desarrollo social y acompañamiento comunitario

En el plano social se mantienen programas de asistencia y acompañamiento a familias vulnerables a través del dispositivo “Cerca Tuyo”, que acerca servicios municipales a barrios y localidades del partido.

También se desarrollan talleres de oficio, cursos de informática, lengua de señas y capacitaciones laborales, además de propuestas deportivas y recreativas para personas con discapacidad.

Reino destacó además el funcionamiento de las Unidades de Desarrollo Infantil, el programa “Club después del cole” y Envión, que acompañan a niños y adolescentes desde la primera infancia hasta la inserción laboral o educativa.

Producción y empleo

Desde la Subsecretaría de Producción se impulsaron seis talleres de oficio del Centro de Impulso Productivo Social, con la participación de 450 vecinos. Además, la Oficina de Empleo registró 123 búsquedas laborales durante el último año.

El municipio también promueve espacios de coworking para emprendedores y la vinculación entre productores locales y mercados regionales.

Desarrollo vitivinícola y turismo

Uno de los proyectos estratégicos mencionados por el intendente es el desarrollo del sector vitivinícola, que comienza a consolidarse en el distrito con distintos emprendimientos productivos.

Sostuvo que esta actividad permitirá, en el mediano plazo, conformar un corredor turístico del vino con impacto en la generación de empleo y en la oferta turística de la ciudad.

Acceso a la tierra y regularización

En el área de Regularización Dominial se entregaron más de setecientas escrituras a familias de la ciudad.

Asimismo, mediante el programa “Mi Terreno” más de seiscientas familias accedieron a lotes con servicios, gracias a un sistema de articulación con desarrolladores privados mediante el cual el municipio obtiene parte de los terrenos a cambio de obras de infraestructura.

Cultura, deporte y turismo

Entre las políticas culturales, el intendente resaltó el crecimiento de la Orquesta Infanto Juvenil, que ya cuenta con más de setenta integrantes y nuevas sedes de funcionamiento.

En el plano deportivo se desarrollan programas para adultos mayores, atletismo escolar con participación de más de quinientos alumnos y diversas mejoras en infraestructura del Estadio Municipal y otros espacios deportivos.

En turismo, finalmente, destacó el éxito de la última Fiesta Nacional del Automovilismo, que se llevó a cabo sin costo para el municipio gracias al acompañamiento de instituciones y empresas.

Durante el cierre de su mensaje, Reino reiteró que la gestión continuará enfocada en salud, turismo, educación y desarrollo productivo, con el objetivo de sostener el crecimiento de la ciudad pese al contexto económico.