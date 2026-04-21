Autódromo: nueva revisión en mayo

Tal como lo había adelantado Puntonueve Noticias, las Tc Pick Up no estaría compitiendo durante el mes de mayo en el autódromo local. La definición se da en el marco de las obras que aún continúan en el Autódromo Juan Manuel Fangio, donde si bien se registran avances, todavía no se alcanza el ritmo necesario para cumplir con los plazos previstos.

En las últimas horas, una comitiva vinculada a la ACTC recorrió el trazado para evaluar el estado de los trabajos. La delegación estuvo encabezada por su presidente, Hugo Mazzacane, junto al director de Planificación y Obras en Autódromos, Roberto Argento, y el responsable del Departamento Médico, Rodolfo Balinotti. También formó parte de la recorrida Matías Bustingorri, en representación de la COPAM.

Según se pudo saber, el martes 12 de mayo se llevaría a cabo una nueva inspección clave. En caso de que las obras estén finalizadas, Balcarce podría recibir una fecha en el calendario durante junio, con el 27 como jornada tentativa.

No obstante, todo dependerá de una nueva verificación técnica y de que se logren completar los trabajos pendientes. Desde el Ejecutivo municipal reiteraron el compromiso de avanzar con las tareas, disponiendo personal en el circuito, aunque reconocen que ese factor por sí solo no resulta determinante para cumplir con todos los requerimientos exigidos.