El lunes se entregarán las distinciones «Liliana Charafedín»

En el contexto de las actividades organizadas con motivo del “Día Internacional de la Mujer”, la Secretaría de Desarrollo Social realizará la segunda edición del homenaje destinado a reconocer a vecinas que se destacan por su aporte y compromiso con la comunidad.

La ceremonia tendrá lugar el lunes 9 de marzo, a las 19.30, en la Casa del Bicentenario. Durante el acto se entregarán, por segunda vez, las distinciones “Liliana Charafedín”, creadas con el propósito de recordar y honrar su trayectoria y legado.

En esta oportunidad serán reconocidas Julia Antonelli, María Noemí López, Fabiana Manzur, Kiara Ponce, Mónica Contreras, Silvina Ibáñez, Olga Méndez, Stella Maris Tartaglio y Olga Colella, además del equipo femenino de Primera División del Club Atlético San Agustín, bicampeón del fútbol local.