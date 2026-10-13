El Merendero Doña Norma lanzó su tercera campaña solidaria con importantes premios

La propuesta 2026-2027 busca recaudar fondos para acompañar a familias que necesitan asistencia. La rifa incluye premios en efectivo, vehículos, viviendas prefabricadas, electrodomésticos y un viaje en crucero por Sudamérica.

El Merendero Doña Norma puso en marcha su tercera campaña solidaria 2026-2027, una iniciativa destinada a recaudar fondos para sostener la asistencia que brinda a familias que atraviesan dificultades económicas.

La institución acompaña a quienes más lo necesitan mediante la entrega de meriendas, cenas, ropa y otros elementos de primera necesidad. En ese marco, la nueva edición de la campaña propone una rifa con una amplia variedad de premios.

Desde la organización recordaron los resultados de la edición anterior, en la que hubo importantes ganadores de la zona. Entre ellos mencionaron a Adriana Andraca, de Los Pinos, quien obtuvo un premio de 4,5 millones de pesos; Andrea Jiménez, con 4 millones de pesos, y Fernando Moreno, vecino de Balcarce, quien ganó 27 millones de pesos.

Una amplia variedad de premios

La tercera campaña ofrece la posibilidad de participar con dos, tres y cuatro cifras, desde el primer hasta el décimo lugar, mediante la Quiniela de Santa Fe, en su sorteo nocturno.

Entre los premios anunciados se encuentran combos de artículos para el hogar, 10 millones de pesos, sets de electrodomésticos, motocicletas, televisores, lavarropas automáticos, aires acondicionados, heladeras y cocinas. También se incluyen una Honda Tornado, una vivienda prefabricada y un viaje en crucero por Sudamérica.

A su vez, a través de los sorteos del Loto y el Quini, se ofrecen cuatro automóviles 0 km y cuatro viviendas prefabricadas, con sorteos previstos para los miércoles y domingos.

Un auto eléctrico como premio principal

El sorteo final de diciembre tendrá como premio principal un automóvil 100% eléctrico BYD Dolphin Mini GL EV. Además, se entregarán premios de 15, 10 y 8 millones de pesos, entre otros.

Quienes realicen el pago de contado también participarán de sorteos adicionales por una vivienda prefabricada, un Peugeot 208 y una BAIC X35.

De esta manera, el Merendero Doña Norma impulsa una nueva campaña con el objetivo de reunir recursos para continuar con su labor social y acompañar a las familias que requieren asistencia.

La organización informó que la comercialización se realiza a través de vendedores autorizados para representar a la institución.

Ganadores