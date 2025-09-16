El Mountain Bike vuelve al Cerro este domingo

El cerro El Triunfo, de Balcarce, vuelve el domingo 21 de este mes a ser escenario de una competencia, en este caso la quinta fecha del torneo que organiza Perfil Extremo.

El pintoresco circuito tendrá poco más de 4.000 metros de extensión y 150 metros de desnivel positivo. Tiene como particularidad el ser un trazado técnico, con distintos obstáculos naturales (raíces y piedras, por ejemplo), lo cual constituirá una prueba de habilidad constante y destreza física para los bikers.

Esta será la segunda oportunidad en el año que el cerro recibe a los mejores exponentes del MTB de la provincia y Capital Federal.

El calendario indicaba que se iba a correr en General Belgrano, pero las intensas precipitaciones hicieron imposible utilizar el trazado elegido. Por eso la organización decidió correr en Balcarce por ser el escenario más convocante de la especialidad.

Será la anteúltima fecha del torneo por lo que para los bikers será clave en pos de ir por la conquista del título en sus respectivas categorías o bien afianzarse en la mejor posición del campeonato de su categoría previo al cierre que se producirá en las sierras tandilenses en el mes de noviembre.

EL CRONOGRAMA

El sábado 20 de mayo, de 13,30 a 18,30 se recibirán inscripciones y se entregarán los kits en el Hotel Balcarce 646.

El domingo 21, en tanto, desde las 9.30 se entregarán los kits a los preinscriptos en el mismo escenario de la competencia.

A las 11 habrán de competir en la primera manga las divisionales Damas Promocional (2 vueltas), Promocional A (3 vueltas), Promocional B (3 vueltas), Infantiles (2 vueltas), Cadetes (3 vueltas), Damas Master A (3 vueltas), Damas Master B (3 vueltas), Master C1 (4 vueltas), Master C2 (3 vueltas) y Master D (3 vueltas).

Luego, desde las 13:30 será el turno, en la segunda manga, de Damas Elite (4 vueltas), Juveniles (4 vueltas), Sub 23 (5 vueltas), Master A (5 vueltas), Elite (6 vueltas), Master B1, (5 vueltas), Master B2 (4 vueltas) y E-bikes (4 vueltas).

Las inscripciones se reciben en www.perfilextremo.com y el mismo sábado 10 de mayo, hasta las 18,30, en el Hotel Balcarce 646.