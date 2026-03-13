El móvil de castraciones estará en el CIC II

La Dirección de Inspección General, a través del área de Zoonosis, montará la próxima semana el quirófano móvil de castraciones en inmediaciones del Centro Integrador Comunitario II, ubicado en las calles 15 y 116 bis. Este servicio estará disponible para los vecinos desde el lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo, a partir de las 7.30, con atención por orden de llegada.

El programa tiene como objetivo seguir avanzando en el control responsable de la población animal en nuestra ciudad, promoviendo la salud y el bienestar de las mascotas. La castración, un procedimiento clave para prevenir enfermedades y evitar la sobrepoblación de animales, será realizada de manera gratuita.