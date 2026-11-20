En el marco de las actividades por el 40° aniversario del Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio, quedó inaugurado un mural dedicado al quíntuple campeón mundial de Fórmula 1. La obra fue realizada por el artista Nicolás Lahitte, quien llevó adelante el trabajo de manera desinteresada, como una expresión de su admiración por el histórico piloto balcarceño.

La presentación contó con la participación del presidente de la Fundación Fangio, Juan José Carli, quien manifestó su satisfacción por la concreción de la iniciativa y agradeció especialmente al artista por haber puesto su trabajo y su pasión al servicio de la institución.

«Una de las cosas más importantes que tenemos en este momento es descubrir este hermoso mural que el amigo «Nico» ha hecho con total pasión, como lo hace la Fundación Fangio y eso es lo que hay que rescatar», expresó Carli.

El titular de la entidad también destacó que Lahitte no percibió honorarios por la realización de la obra y valoró su entusiasmo y admiración por Juan Manuel Fangio. Asimismo, adelantó que la Fundación se encargará de preservar el mural y realizar las tareas necesarias para protegerlo y garantizar su conservación a lo largo del tiempo.

Por su parte, Nicolás Lahitte agradeció a las autoridades de la institución por la confianza y por haberle permitido concretar una obra en un espacio tan significativo para la historia del automovilismo.

«Para mí, tener el honor de que simplemente me dejen pintar en este lugar, en el Museo Fangio y sobre Fangio, no me queda más que estar agradecido de por vida con todos ustedes», manifestó.

El artista también destacó la colaboración y predisposición que encontró en la Fundación durante el desarrollo del trabajo. «De esa forma es fácil trabajar y quedo agradecido de por vida con ustedes», agregó.

CUATRO DÉCADAS DE LA FUNDACIÓN

La inauguración del mural se suma a las diferentes actividades organizadas para celebrar los 40 años del Museo Fangio.

En ese contexto, Carli expresó su alegría por el inicio de los festejos y recordó algunas de las actividades desarrolladas en Buenos Aires, entre ellas los encuentros vinculados con la presencia de Emerson Fittipaldi y las visitas a Michelangelo y al Automóvil Club Argentino.

La nueva obra quedó emplazada en el acceso al microcine del Museo y se incorporará a los distintos espacios dedicados a mantener vigente la historia y el legado de Juan Manuel Fangio.