Realizarán un encuentro solidario a beneficio del geriátrico municipal y de pueblos aborígenes

Este viernes 16 de octubre, a partir de las 21, se llevará a cabo un encuentro solidario en las instalaciones de la Pulpería “Carlos Máximo Cabrera”. Lo recaudado será destinado a apoyar la labor del geriátrico municipal “Dr. Ernesto L. Pinto” y a brindar asistencia a pueblos aborígenes del norte argentino.

La velada contará con un servicio de pizza party, que incluirá diez variedades artesanales a cargo de Mauro Russo. Además, habrá espectáculos musicales con la participación de Maxi Daruch y la agrupación “Los Carperos”.

Las entradas tendrán un valor de $20.000 para adultos y $5.000 para menores de 10 años. Cada tarjeta permitirá participar de distintos sorteos que se realizarán durante la noche. Entre los premios se destacan cinco bonos correspondientes a viajes para dos personas con destino a Villa Carlos Paz.

Desde la organización informaron que los cupos son limitados y que las entradas pueden adquirirse de manera anticipada y exclusiva comunicándose al teléfono 2266-532059.

La propuesta busca reunir a la comunidad en una noche de música y encuentro, con el objetivo de colaborar con ambas causas solidarias.