El Museo Juan Manuel Fangio celebrará 39 años de existencia

El próximo sábado 22, el Museo del Automovilismo Juan Manuel Fangio cumplirá 39 años desde su inauguración en 1986. La institución, considerada uno de los principales polos turísticos de Balcarce, prepara un acto conmemorativo que comenzará a las 17:30 e incluirá homenajes, presentaciones y nuevas incorporaciones a su patrimonio.

Durante la ceremonia se recordará a la escribana Lily De Benedetti, fallecida el mes pasado y última pareja de Juan Manuel Fangio, quien mantuvo una participación activa en la defensa del legado del piloto. También serán homenajeados el Ing. Hugo Pastorino y Juan Gaffoglio, integrantes del equipo que acompañó la creación del Museo.

A estos reconocimientos se sumará el de Hugo Caviglia, fallecido recientemente y vinculado al funcionamiento de la Fundación. Sus hijos asistirán al acto y entregarán al Museo el F1 nacional con el que compitió a fines de la década de 1970, pieza que se incorporará a la exposición permanente.

El aniversario incluirá la presentación de vehículos y piezas que se integrarán a la colección. Prestige Auto y Mercedes-Benz participarán del evento, reforzando el vínculo histórico entre la marca y Fangio. Bata Industries anunciará una línea de calzado deportivo asociada a la identidad del piloto.

La firma suiza Edox presentará el relanzamiento del cronógrafo Fangio. También se exhibirá el Fórmula Crespi con el que Juan Manuel Fangio (s) inició su carrera nacional y la réplica del “Flecha de Plata” W196 carenada, que permanecerá durante la temporada de verano.

El cierre musical estará a cargo de la bandoneonista Carla Algeri, quien interpretará un repertorio de tangos antes del ágape.