Reconocieron al equipo Sub-16 de Campo de Pato por su título regional de hockey

El intendente Esteban Reino y la subsecretaria de Deporte y Recreación, Soledad Vivio, recibieron este mediodía en la “Sala de los Intendentes” a representantes del Club Social y Campo de Pato “General Balcarce”, en reconocimiento al campeonato obtenido recientemente por el equipo Sub-16 de hockey en el Torneo Regional F, disputado en Bahía Blanca.

La consagración representa un hecho destacado para el deporte local, ya que se trata del primer ascenso de un equipo balcarceño en esta competencia. Como consecuencia del resultado, la institución participará próximamente del Torneo Regional E.

Durante el encuentro se destacó el trabajo realizado por las jugadoras a lo largo del certamen, junto con el acompañamiento del cuerpo técnico, las familias y toda la comunidad del Club Social y Campo de Pato “General Balcarce”.

Desde el Municipio se transmitió una felicitación por el logro alcanzado y se puso en valor el esfuerzo y la constancia que permitieron alcanzar la consagración.

El campeonato también representa un nuevo paso para el hockey local, luego de que el equipo lograra llevar a Balcarce a una instancia superior de competencia y abriera el camino hacia el próximo desafío en el Torneo Regional E.