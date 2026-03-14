El Partido Justicialista de Balcarce elige presidente

El Partido Justicialista de Balcarce concretará elecciones internas partidarias este domingo, jornada en la que los afiliados deberán elegir a las nuevas autoridades del espacio a nivel local y a los congresales partidarios. El lugar de elección será la Escuela N°1 desde la hora 8:00 hasta las 18:00.

En este marco, dos listas participarán de la contienda interna. Por un lado, la lista “Acción Justicialista”, que propone como candidato a presidente a Sergio Aranaga, acompañado en la vicepresidencia por Gabriela Franganillo. En cuanto a los congresales partidarios, los candidatos titulares son María Sol Di Gerónimo, Alberto Paz y Cristina Beatriz Torres, mientras que como suplentes se postulan Sergio Claudio Aznar, Gabriela Beatriz Najurieta y David Daniel Torres.

Por otra parte, la lista “Lealtad y Lucha Celeste”, que lleva como candidato a presidente a Jorge Eduardo Guzmán, acompañado en la vicepresidencia por María Marcela Quiroga. Para congresales titulares se presentan Julián Alberto Pinchetti, Stella Maris Pernía y Horacio Alejandro Gómez, mientras que como suplentes figuran Jésica Anahí Bustos, Sergio Javier Cagni e Isabel Zapata.

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