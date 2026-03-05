El Partido Justicialista de Balcarce se prepara para elegir presidente: habrá dos listas

El Partido Justicialista de Balcarce avanza en el proceso de organización de cara a las elecciones internas partidarias que se llevarán a cabo el próximo domingo 15 de marzo, jornada en la que los afiliados deberán elegir a las nuevas autoridades del espacio a nivel local y a los congresales partidarios.

En este marco, ya se conocieron las dos listas que participarán de la contienda interna. Por un lado, se presentó la lista “Acción Justicialista”, que propone como candidato a presidente a Sergio Aranaga, acompañado en la vicepresidencia por Gabriela Franganillo. En cuanto a los congresales partidarios, los candidatos titulares son María Sol Di Gerónimo, Alberto Paz y Cristina Beatriz Torres, mientras que como suplentes se postulan Sergio Claudio Aznar, Gabriela Beatriz Najurieta y David Daniel Torres.

Por otra parte, también se oficializó la lista “Lealtad y Lucha Celeste”, que lleva como candidato a presidente a Jorge Eduardo Guzmán, acompañado en la vicepresidencia por María Marcela Quiroga. Para congresales titulares se presentan Julián Alberto Pinchetti, Stella Maris Pernía y Horacio Alejandro Gómez, mientras que como suplentes figuran Jésica Anahí Bustos, Sergio Javier Cagni e Isabel Zapata.

De esta manera, distintos sectores del propio espacio justicialista competirán en una interna que definirá la conducción partidaria en el distrito. Los afiliados deberán acercarse a votar el 15 de marzo, en lo que será una jornada clave para el futuro del PJ local.