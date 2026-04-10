El quirófano móvil continuará en 43 entre 14 y 16

La unidad móvil destinada a castraciones permanecerá una semana más en la zona de calle 43 entre 14 y 16.

Las intervenciones se llevarán adelante desde el lunes 13 hasta el viernes 17, atendiendo a los vecinos por orden de llegada.

Esta iniciativa forma parte de las acciones que impulsa el Municipio para fortalecer el cuidado responsable de perros y gatos, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y a reducir la cantidad de animales sin control en la vía pública.

Cabe destacar que la esterilización es clave para evitar enfermedades y limitar la reproducción no deseada, tratándose de un servicio gratuito y accesible para toda la comunidad.