El quirófano móvil de castraciones permanece en la Escuela de Arte

El dispositivo dependiente de la Dirección de Inspección General continúa ubicado en la Escuela de Arte “Astor Piazzolla”, en calle 11 entre 18 y 20. Su permanencia en el lugar será temporal, mientras se realizan trabajos de puesta en valor de la fachada del establecimiento educativo.

La intervención estará a cargo de profesores y alumnos de la institución, quienes llevarán adelante tareas destinadas a mejorar el aspecto exterior del edificio. Sin embargo, el inicio de los trabajos debió demorarse debido a las condiciones climáticas registradas durante los últimos días.

Mientras tanto, el quirófano móvil continúa brindando sus atenciones habituales con normalidad, de acuerdo con el cronograma establecido.

Desde el área informaron que, una vez finalizadas las tareas sobre la fachada de la Escuela de Arte, se comunicará oportunamente cómo continuará el funcionamiento del dispositivo de castraciones.

De esta manera, el servicio seguirá prestándose en su ubicación actual hasta que se informe una modificación en su esquema de funcionamiento.