La balcarceña Camila Peralta vuelve a Mar del Plata con el unipersonal “Suavecita”

La obra escrita y dirigida por Martín Bontempo se presentará el sábado 17 de octubre, a las 21.30, en el teatro Roxy. Tras agotar sus funciones anteriores en la ciudad, regresa con una propuesta que acumula siete premios y 16 nominaciones.

La actriz balcarceña Camila Peralta volverá a presentarse en Mar del Plata con “Suavecita”, el unipersonal que se convirtió en una de las propuestas destacadas de la escena teatral independiente. La función será el sábado 17 de octubre, a las 21.30, en el teatro Roxy, ubicado en San Luis 1750.

Luego de sus anteriores presentaciones con entradas agotadas, la obra regresa a la ciudad para una función única. Las entradas se encuentran a la venta a través de Plateanet y en la boletería del teatro. Además, se ofrecen descuentos para estudiantes de la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD) y del Polivalente.

Escrita y dirigida por Martín Bontempo, “Suavecita” narra la historia de una mujer que descubre un don para curar y que, en un hospital público del conurbano bonaerense, comienza a convertirse en rumor y mito. El doctor Rodríguez la utiliza para probar una terapia alternativa en pacientes terminales, mientras ella persigue un objetivo concreto: conseguir dinero para mantener a su hija.

La propuesta combina erotismo, ciencia ficción y misterio en una comedia dramática que transita entre lo mágico y lo cotidiano.

Una obra premiada y con proyección internacional

Desde su estreno en 2023 en NÜN Teatro Bar, “Suavecita” acumula 150 funciones en Buenos Aires, 38 presentaciones en gira y actuaciones en cuatro países. En ese recorrido obtuvo siete premios y recibió 16 nominaciones.

Por su interpretación, Camila Peralta recibió el premio María Guerrero 2023 a la mejor actuación unipersonal, el Trinidad Guevara 2023 como revelación femenina y el premio Teatro del Mundo 2023 como mejor actriz. Además, la producción fue nominada a los Martín Fierro de Teatro 2025 en la categoría mejor unipersonal.

Una actriz balcarceña con trayectoria en cine, televisión y teatro

Nacida en Balcarce, Peralta construyó una trayectoria que abarca el cine, las series y el teatro. Participó en las películas Cambio cambio y Puan, y formó parte de las series División Palermo y Envidiosa, ambas disponibles en Netflix.

Actualmente, la actriz se encuentra rodando Gordon, una nueva serie para la plataforma de streaming.

Su vínculo con Balcarce y la región también quedó reflejado en las presentaciones de “Suavecita”, que ya pasó por el Teatro Municipal Luis Conti de nuestra ciudad.

El regreso a Mar del Plata representa una nueva oportunidad para disfrutar de una obra que, desde su estreno, logró reconocimiento de la crítica y del público, con Camila Peralta como protagonista de una propuesta que continúa sumando funciones y distinciones.