La Fiesta del Postre se realizará el 30 y 31 de octubre y el 1 de noviembre

Tras la postergación de la fecha prevista para este fin de semana, la Secretaría de Turismo confirmó la reprogramación del tradicional evento, que tendrá lugar en el predio de la Sociedad Rural.

La Fiesta del Postre ya tiene nuevas fechas. Desde la Secretaría de Turismo se informó que el tradicional evento se llevará a cabo los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre, en el predio de la Sociedad Rural de Balcarce.

La decisión se conoció en las últimas horas, luego de que se resolviera postergar la realización prevista para este fin de semana. De esta manera, quedó confirmado el nuevo calendario para una de las propuestas gastronómicas y turísticas de la ciudad.

La celebración volverá a reunir al público en torno a la pastelería, la gastronomía y las distintas actividades que forman parte de la propuesta, con el objetivo de convocar tanto a vecinos como a visitantes de la región.