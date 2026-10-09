Paula Boccia competirá en el 42° Campeonato Nacional de Veteranas

La tenista balcarceña integrará la delegación de Mar del Plata en el certamen que se disputará en San Miguel de Tucumán hasta el miércoles 14. Será la cabeza de serie del equipo marplatense.

La reconocida tenista balcarceña Paula Boccia participará desde este sábado del 42° Campeonato Nacional de Veteranas, que se desarrollará en San Miguel de Tucumán y reunirá a destacadas jugadoras de distintos puntos del país.

La competencia, organizada por el espacio Veteranas Tenis Tucumán, se realiza una vez por temporada y se extenderá hasta el miércoles 14. La modalidad será dobles, con tres parejas por equipo que competirán simultáneamente. Cada representativo estará conformado por seis jugadoras.

En esta oportunidad, Boccia será la cabeza de serie de la delegación de Mar del Plata, que estará integrada además por cuatro jugadoras del Club Náutico y una representante de Olavarría.

La deportista balcarceña cuenta con una extensa trayectoria vinculada al tenis y se desempeña como entrenadora desde hace más de dos décadas en el Club Sportivo Trabajo. En esta ocasión, buscará aportar su experiencia al equipo marplatense para cumplir una buena actuación en el certamen nacional.

La jornada inaugural incluirá el desfile de las delegaciones participantes, el acto de apertura y un ágape de camaradería entre las representantes. Los partidos se disputarán en las instalaciones del Tucumán Lawn Tennis Club y el Jockey Club de esa ciudad.

De esta manera, Paula Boccia volverá a representar al tenis de la región en una competencia nacional que convoca a jugadoras de diferentes puntos de la Argentina.