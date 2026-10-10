Sol Di Gerónimo pidió informes por una posible bajada privada a la Laguna La Brava

La concejal de Fuerza Patria presentó un proyecto de comunicación para conocer la situación dominial de la Manzana 333 E y determinar si las obras realizadas por un particular cuentan con las autorizaciones correspondientes. La iniciativa busca esclarecer las condiciones de acceso al espejo de agua y las actuaciones llevadas adelante por el Municipio.

La concejal de Fuerza Patria, Sol Di Gerónimo, presentó una comunicación dirigida al Departamento Ejecutivo Municipal para solicitar información sobre las intervenciones realizadas en la Manzana 333 E de Villa Laguna La Brava, donde, según lo planteado por vecinos, un particular estaría llevando adelante tareas de acondicionamiento, movimiento de suelo, nivelación y ejecución de infraestructura vinculada con una bajada hacia la laguna.

La presentación surge a partir de la inquietud de vecinos de la villa turística, quienes advirtieron sobre la situación del sector y señalaron que el acceso al espejo de agua no estaría habilitado para el uso público, lo que podría restringir o condicionar el ingreso al lugar.

En los fundamentos del proyecto, se destaca la importancia de la Laguna La Brava como uno de los principales atractivos naturales, turísticos y recreativos del partido de Balcarce. En ese sentido, se plantea la necesidad de garantizar el acceso público a los espacios vinculados al espejo de agua y evitar que sectores de interés común queden, de hecho, bajo el control exclusivo de un particular.

Uno de los puntos centrales del pedido está relacionado con la situación dominial de la Manzana 333 E. La iniciativa señala que el sector se encontraría comprendido dentro de bienes pertenecientes al dominio provincial, por lo que considera necesario determinar con precisión la titularidad del inmueble y las competencias que corresponden tanto a la Provincia de Buenos Aires como al Municipio.

Además, Di Gerónimo solicita conocer si las tareas realizadas cuentan con los permisos y las autorizaciones correspondientes, tanto a nivel municipal como provincial, y si existen convenios, concesiones, permisos de uso, comodatos u otros instrumentos jurídicos que habiliten al particular a intervenir en el lugar.

Qué información se solicita al Municipio

A través del proyecto, se requiere que el área de Asesoría Legal informe sobre las acciones, intervenciones y actuaciones administrativas o judiciales vinculadas con la situación. Entre los puntos incluidos, se solicita precisar:

La situación dominial: si la Manzana 333 E pertenece al dominio de la Provincia de Buenos Aires y qué organismo tiene a su cargo su administración o competencia.

si la Manzana 333 E pertenece al dominio de la Provincia de Buenos Aires y qué organismo tiene a su cargo su administración o competencia. Los reclamos recibidos: si el Municipio tomó conocimiento de denuncias, presentaciones o solicitudes relacionadas con las obras.

si el Municipio tomó conocimiento de denuncias, presentaciones o solicitudes relacionadas con las obras. Los permisos otorgados: si las tareas de acondicionamiento y la infraestructura cuentan con autorización municipal o provincial, detallando los expedientes y organismos intervinientes.

si las tareas de acondicionamiento y la infraestructura cuentan con autorización municipal o provincial, detallando los expedientes y organismos intervinientes. Las inspecciones realizadas: si hubo controles municipales en el sector y, en ese caso, se remitan las actas, los informes técnicos y la documentación correspondiente.

si hubo controles municipales en el sector y, en ese caso, se remitan las actas, los informes técnicos y la documentación correspondiente. Las actuaciones legales: si las áreas Legal y Técnica intervinieron o emitieron dictámenes sobre la situación del inmueble y el acceso a la laguna.

si las áreas Legal y Técnica intervinieron o emitieron dictámenes sobre la situación del inmueble y el acceso a la laguna. Los instrumentos jurídicos existentes: si hay algún convenio, concesión, permiso o autorización que habilite las intervenciones realizadas.

El acceso público, en el centro del planteo

En los fundamentos de la comunicación se remarca que Villa Laguna La Brava posee un marcado perfil turístico y recreativo, por lo que el acceso ordenado y seguro a sus espacios naturales resulta de interés para vecinos, visitantes y turistas.

La iniciativa también plantea la necesidad de que cualquier intervención sobre sectores vinculados al dominio provincial cuente con los actos administrativos y las autorizaciones correspondientes, y que el Estado municipal ejerza sus competencias en materia de ordenamiento territorial, preservación ambiental y desarrollo turístico sustentable.

Con este pedido, la concejal busca obtener información oficial que permita determinar la situación jurídica del sector, establecer si las obras cuentan con los permisos necesarios y conocer qué medidas adoptaron las autoridades ante los planteos de los vecinos.

Por el momento, los interrogantes sobre la titularidad del inmueble, las autorizaciones para las intervenciones y las condiciones de acceso a la Laguna La Brava quedan sujetos a la información que brinde el Departamento Ejecutivo Municipal.