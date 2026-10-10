Virginia Aparicio brindará una charla sobre plaguicidas y su presencia en muestras biológicas humanas

La ingeniera agrónoma del INTA e investigadora del CONICET expondrá los resultados de un estudio realizado en el marco del Proyecto SPRINT. El encuentro será el jueves 15 de octubre, a las 18, en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de Balcarce, con entrada abierta a la comunidad.

La ingeniera agrónoma Virginia Aparicio, integrante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), brindará una charla abierta a la comunidad el próximo jueves 15 de octubre, a las 18, en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Balcarce.

Durante el encuentro, la profesional presentará los resultados de su investigación sobre la presencia de plaguicidas y sus metabolitos en muestras biológicas humanas, desarrollada en el marco del Proyecto SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition).

La actividad abordará una temática de interés para la salud pública y ambiental, con el propósito de compartir información sobre la exposición a estas sustancias y sus posibles implicancias. Además, se buscará generar un espacio de intercambio que permita ampliar los conocimientos y promover el debate en torno a esta problemática.

El Concejo Deliberante aclaró que no participará institucionalmente

La utilización de la Sala de Sesiones fue autorizada a partir de una solicitud presentada por el concejal Gabriel Petruccelli. Sin embargo, se aclaró que el Honorable Concejo Deliberante no participará institucionalmente de la actividad, debido a que la propuesta para convocar a la investigadora no obtuvo la aprobación de la mayoría del cuerpo legislativo.

De esta manera, el encuentro se realizará en las instalaciones del Concejo, aunque sin el respaldo institucional del organismo.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de información y debate sobre cuestiones de interés para la comunidad. En ese sentido, señalaron que escuchar distintas exposiciones permite conocer mejor una problemática y contar con herramientas para formar una opinión fundamentada.

La convocatoria está abierta a vecinos e instituciones interesados en conocer los resultados de la investigación y participar de un intercambio sobre la presencia de plaguicidas en muestras biológicas humanas y sus implicancias para la salud y el ambiente.