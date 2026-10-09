Franco Riquelme Antonetti sumó una nueva victoria y se quedó con la Copa Challenger en Mar del Plata

El navegante balcarceño se impuso en las categorías ILCA y PHRF durante la Copa Centenario de la Base Naval, disputada el 3 y 4 de octubre. Con este resultado, alcanzó su 17ª victoria del año en competencias nacionales. Su hermana Marlene obtuvo el segundo puesto en ILCA 6.

Franco Riquelme Antonetti continúa destacándose en la náutica nacional. El deportista de Balcarce consiguió una nueva doble victoria en la Copa Centenario de la Base Naval, disputada los días 3 y 4 de octubre frente a las costas de Mar del Plata, y se adjudicó la Copa Challenger de la competencia.

El balcarceño se impuso en las categorías ILCA y PHRF, un resultado que le permitió sumar su 17ª victoria del año a nivel nacional y reafirmar el gran presente deportivo que atraviesa.

La obtención de la Copa Challenger representa uno de los momentos destacados de la competencia. El trofeo permanecerá durante un año en poder de Riquelme Antonetti, quien luego deberá devolverlo al club organizador para que vuelva a estar en disputa en la próxima edición, en busca de un nuevo ganador.

Marlene también se subió al podio

La actuación familiar tuvo otro motivo para celebrar. Marlene Riquelme Antonetti, hermana de Franco, logró el segundo puesto en la categoría ILCA 6, detrás de su hermano, en una competencia que reunió a más de veinte embarcaciones.

El resultado puso de relieve el desempeño de ambos representantes balcarceños en una prueba que convocó a navegantes y embarcaciones en las costas marplatenses.

Una premiación especial

Tras la competencia, Franco recibió los premios correspondientes de manos de autoridades de la Prefectura Naval Argentina, durante una emotiva ceremonia de reconocimiento a los ganadores.

Con una nueva conquista en su haber, Riquelme Antonetti prolonga una temporada de grandes resultados y suma otro logro a su trayectoria deportiva, consolidándose como uno de los protagonistas de la náutica nacional.