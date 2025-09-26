El quirófano móvil de Zoonosis estará en Av. Caseros y 11

La Dirección de Inspección General informa que el quirófano móvil de Zoonosis se ubicará la próxima semana en la zona de Av. Caseros y calle 11. La atención se brindará por la mañana, entre las 7 y las 9, y se realizarán castraciones sin costo para perros y gatos.

Se recuerda a los vecinos que, para acceder a la intervención, es fundamental que las mascotas hayan cumplido un ayuno de entre 8 y 10 horas, lo cual es indispensable para su seguridad durante la cirugía.

Asimismo, se recomienda llevar a los animales con las medidas de sujeción adecuadas: los perros deben estar con collar y correa, y los gatos deben ser transportados en jaulas, bolsos o cajas seguras.

Estas indicaciones permiten reducir riesgos y garantizar un entorno de trabajo adecuado tanto para el equipo veterinario como para los animales.