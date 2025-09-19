El quirófano móvil de Zoonosis se instalará en Av. Centenario y 55

La Dirección de Inspección General informa que el quirófano móvil del área de Zoonosis estará prestando servicios la próxima semana en las inmediaciones del Comando de Prevención Rural (CPR), ubicado en Av. Centenario y calle 55.

El operativo se desarrollará en horario matutino, entre las 7 y las 9, y permitirá realizar castraciones gratuitas a perros y gatos.

Desde la dependencia se recuerda que, para acceder al servicio, los animales deben cumplir con un ayuno previo de entre 8 y 10 horas, una condición esencial para garantizar la seguridad del procedimiento quirúrgico.

Además, se solicita a los dueños de mascotas que tomen las precauciones necesarias al momento del traslado: los perros deben llegar con collar y correa, mientras que los gatos deben ser transportados en jaulas, bolsos o cajas adecuadas.

Esas medidas buscan evitar incidentes y asegurar una atención segura tanto para los animales como para el personal veterinario.