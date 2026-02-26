El quirófano móvil estará en la Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo

La Dirección de Inspección General dio a conocer que la semana próxima el quirófano móvil del área de Zoonosis se instalará en calles 17 y 110, en las inmediaciones de la Sociedad de Fomento “Pueblo Nuevo”.

El operativo comenzará a las 7.30 y se desarrollará bajo la modalidad por orden de llegada. Allí se llevarán adelante intervenciones de esterilización y aplicación de la vacuna antirrábica para perros y gatos, en el contexto del programa municipal orientado al cuidado responsable y al control de la población animal en distintos sectores del distrito.

Desde el área se solicita a la comunidad concurrir con las mascotas en condiciones adecuadas y cumplir con las recomendaciones brindadas por el equipo de veterinarios.