El Tribunal de Cuentas de la Provincia intervino en la denuncia a directivos del Hospital

El Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires notificó al Sindicato de Trabajadores Municipales acerca de su intervención, en virtud de la denuncia radicada por el gremio respecto al cobro indebido de la autogestión por parte de los directivos del Hospital Municiopal.

La denuncia recayó en la Región X Mar del Plata, motivo por el cual, los directivos deberán rendir explicaciones ante el Tribunal y, en caso de que éste lo considere, devolver el dinero cobrado al día de hoy. De confirmarse la irregularidad, el Municipio y el propio Intendente podrían recibir una multa y un cargo, respectivamente.

Cabe recordar que la presentación del STM se hizo contra el cobro de la autogestión por parte de los directivos, Gabriel Angelino, Javier Reino y Aníbal Giusti. En su momento, los profesionales anunciaron que devolverán el pago del último mes, resaltando que se trataba de un “derecho adquirido”.

“Cuando decimos que vamos con la verdad, con la razón y a fondo, cumplimos. Los funcionarios políticos no tienen porque cobrar la bonificación por producción que es de los trabajadores”, dijo Martínez tras conocerse la decisión.

