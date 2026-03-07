El viernes 13 se presenta la obra «EVA» de Ana Clara Ambatese

Este viernes 13 de marzo a las 21 horas, el escenario del Teatro Municipal Luis Conti recibirá a la artista balcarceña Ana Clara Amabatese, quien presentará “EVA. Un ansia fiera en la manera de querer”, una propuesta escénica que viene recorriendo distintos escenarios de la provincia de Buenos Aires.

La obra propone un recorrido profundamente conmovedor y poético por los momentos más significativos de la vida de Eva Duarte de Perón, desde su niñez atravesada por el desarraigo hasta su consagración como figura política y social indiscutida del pueblo argentino.

Narrada “desde su alma”, que transita, recuerda y se corporiza a lo largo del relato, la puesta entrelaza con delicadeza escenas de infancia, cartas familiares, sueños juveniles, luchas políticas, discursos históricos y momentos íntimos que revelan a una Eva compleja, apasionada, valiente, contradictoria y, sobre todo, profundamente humana.

A través de un lenguaje teatral poético, con recursos de radioteatro y canciones del repertorio popular argentino —con obras de Carlos Gardel, Homero Manzi y Eladia Blázquez, entre otros—, esta pieza musical y dramática rinde homenaje no sólo a la mujer que transformó el rol de la política y del género en nuestro país, sino también a una época y a una causa que aún hoy siguen resonando.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma Passline o directamente en la boletería del teatro, ubicada en calle 16 Nº 690.