El Zonal del Atlántico pone primera en Mar del Plata

Este fin de semana se pondrá en marcha la temporada 2026 de las cuatro categorías del Zonal del Atlántico en el Autódromo Ciudad de Mar del Plata. La primera fecha tendrá un parque de autos similar al que se presentó en diciembre pasado, cuando se cerró el campeonato 2025.

En el inicio del calendario, el Turismo Special de la Costa contará con 13 unidades en pista. En las últimas horas se confirmaron tres bajas respecto de los 16 protagonistas que estaban previstos inicialmente.

La situación más comprometida se observa en la Promocional del Atlántico, que para este comienzo de año presentará un parque reducido, estimado entre seis y siete autos.

Por su parte, la Monomarca Fiat tendrá 13 pilotos en competencia, mientras que el TC 2000 del Atlántico definía al cierre de esta edición una grilla que oscilaría entre nueve y diez protagonistas.

Como ocurre habitualmente, los inicios de temporada suelen presentar dificultades para completar parques numerosos, aunque en este caso el número de autos genera cierta preocupación no solo para esta fecha inicial, sino también pensando en el desarrollo del campeonato.

La transmisión del domingo comenzará a las 11 y estará a cargo del equipo Autorama junto a A&B Contenidos.

La ciudad de Balcarce tendrá presencia en dos de las categorías. En la Monomarca Fiat competirán Diego Petrantonio, Tomás Massa, Mario Castaño y Raúl Petruccelli. En tanto, en el Turismo Special de la Costa dirán presente Juan Esteban Dimuro, Francisco Tamagno, Martín Calamante, Ezequiel Rosconi y Diego Alberghini.