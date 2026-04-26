Se anuncian ráfagas de hasta 90 km/h para este domingo

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido un aviso de suma importancia para la región, elevando el nivel de vigilancia a alerta amarilla y naranja para la jornada de este domingo 26 de abril. Según el último reporte de Defensa Civil Balcarce, el distrito se prepara para enfrentar un fenómeno climático de gran magnitud que tendrá como principal protagonista al viento del sudoeste, cuya velocidad constante se situará entre los 35 y 50 km/h, aunque la mayor peligrosidad reside en las ráfagas que podrían trepar hasta los 90 km/h. En los sectores de sierras y zonas de costa, el impacto podría ser aún más severo, superando los 100 km/h en los momentos de mayor inestabilidad.

Este escenario meteorológico se verá agravado por la presencia de lluvias y chaparrones de acumulados moderados, sumado a una posible crecida del nivel del mar durante la tarde en las localidades costeras aledañas. Los especialistas advierten que las condiciones desmejorarán desde las primeras horas de la mañana, alcanzando su pico de intensidad en la franja horaria que va desde el mediodía hasta entrada la noche, previéndose un alivio recién en la madrugada del lunes.

Ante la inminencia del fenómeno, el municipio solicita a la población actuar con máxima prudencia y responsabilidad. Resulta fundamental despejar cualquier objeto susceptible de ser volado en patios, balcones o terrazas, así como también evitar la circulación por espacios públicos con arboledas densas, postes de servicios o estructuras que puedan ceder ante la fuerza del aire. Se recomienda postergar traslados innecesarios y mantenerse a resguardo mientras dure el periodo crítico.

Para reportar incidentes o solicitar asistencia inmediata, se encuentran operativos de manera permanente los números de emergencia: 103 (Defensa Civil), 107 (SAME) y 100 (Bomberos Voluntarios). En momentos donde el clima pone a prueba la infraestructura urbana, la prevención colectiva y el respeto por las recomendaciones oficiales son las herramientas más eficaces para garantizar la seguridad de cada habitante.