TSC: doble pole para Nahuel Marón en Mar del Plata

El Turismo Special de la Costa puso en marcha su segundo capítulo en el Autódromo “Ciudad de Mar del Plata” y tuvo a un claro protagonista: Nahuel Morón, quien dominó la jornada sabatina al quedarse con la pole position en las dos tandas clasificatorias, tanto en titulares como en invitados.

En un escenario ubicado a la vera de la Ruta 88 y con bajas temperaturas típicas del otoño, diez autos formaron parte de la actividad. Desde los entrenamientos, Morón mostró un ritmo contundente que luego ratificó en clasificación, marcando la referencia dentro del minuto 1:14 y sumando los primeros puntos del fin de semana.

En la tanda de titulares, el piloto de Chevrolet fue escoltado por Martín Calamante y Esteban Dimuro, completando un “1-2-3” para la marca. Más atrás se ubicaron César Roncari —quien logró revertir inconvenientes mecánicos que lo complicaron en los entrenamientos— y Agustín Gusmeroli en el quinto lugar.

Por su parte, en la clasificación de invitados, Dimuro se aseguró un lugar en la primera fila, largando desde el lado externo, mientras que Calamante y Gusmeroli se encolumnarán por detrás.

La jornada también dejó un momento de preocupación con el fuerte accidente protagonizado por Omar Losada durante el segundo entrenamiento. El piloto sufrió la rotura de un pin de dirección, lo que provocó que su auto se descontrolara e impactara con violencia contra el talud en la zona de la tribuna. A pesar de la magnitud del golpe, Losada resultó ileso, aunque debió abandonar la actividad.

La acción continuará este domingo con las finales: la primera competencia se largará a las 11:30, mientras que la carrera de invitados comenzará a las 13:50. Ambas serán a 14 vueltas y podrán seguirse mediante streaming a través del equipo AVE Contenidos.