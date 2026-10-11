Un joven fue apuñalado tras una pelea y permanece en terapia intensiva: hay dos detenidos

El violento episodio ocurrió alrededor de las 4:30 de la madrugada de este domingo en calle 17, entre 14 y 16. La víctima sufrió heridas de arma blanca y fue trasladada a un centro de salud, donde permanece internada en terapia intensiva.

Un joven resultó gravemente herido con un arma blanca tras protagonizar una pelea durante la madrugada de este domingo en Balcarce.

El hecho se registró alrededor de las 4:30 en calle 17, entre 14 y 16, donde, por motivos que se investigan, se produjo un enfrentamiento que terminó con uno de los involucrados herido.

A partir de la intervención de la Policía local, se logró la aprehensión de dos personas en el marco del procedimiento.

En tanto, la víctima fue trasladada para recibir atención médica y, de acuerdo con la información inicial, permanece internada en terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El episodio es materia de investigación y se aguardan mayores precisiones sobre las circunstancias en las que se produjo la pelea y la participación de las personas involucradas.