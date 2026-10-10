Rufino comenzó este sábado su tratamiento con Cytotron en la India

Rufino inició este sábado el tratamiento con Cytotron en la India, luego de que su familia lograra reunir el dinero necesario para comenzar con el procedimiento. Sus padres, Jennifer y Darío, continúan trabajando para completar los fondos que les permitan afrontar los tres ciclos previstos.

En diálogo con Radio Puntonueve desde la India, Jennifer contó que Rufino no pudo comenzar el tratamiento el viernes debido a un cuadro febril. Sin embargo, luego de superar ese episodio, este sábado pudo avanzar con los primeros pasos indicados, que incluyeron una resonancia magnética, una tomografía y análisis de sangre.

“Estamos muy bien y muy contentos de que Rufi pudo empezar con el tratamiento. Paralelamente, nos estamos adaptando a los cambios que propone otro ritmo de vida”, expresó Jennifer.

El esfuerzo de toda una familia

Durante los últimos meses, Jennifer y Darío trabajaron intensamente para reunir los fondos necesarios para viajar y acceder al tratamiento. En total, la familia necesita reunir 90.000 dólares para completar los tres ciclos. Hasta el momento, lograron conseguir el dinero correspondiente a dos de ellos.

El Cytotron es una tecnología que emplea campos electromagnéticos y radiofrecuencias para intervenir sobre tejidos dañados. El procedimiento se presenta como no invasivo, ya que no requiere cirugías ni inyecciones, y suele contemplar sesiones diarias de aproximadamente una hora durante 28 días por ciclo.

La familia de Rufino expresó su agradecimiento a todas las personas que colaboraron para hacer posible el viaje y el inicio del tratamiento en la India. El acompañamiento recibido fue fundamental para alcanzar esta primera meta, mientras continúa el desafío de reunir los fondos necesarios para completar el proceso.