El Concejo Deliberante aprobó la creación de un Registro Municipal de Acompañantes Terapéuticos

El proyecto fue presentado por los concejales Fara Amado Cunqueiro y Gonzalo Scioli, del bloque Somos. La iniciativa busca facilitar el acceso a información sobre los profesionales que desarrollan su actividad en Balcarce y dar mayor visibilidad a una tarea vinculada con la salud y la inclusión social.

El Honorable Concejo Deliberante aprobó por mayoría un proyecto de ordenanza que propone crear un Registro Municipal de Acompañantes Terapéuticos del Partido de Balcarce. La iniciativa fue impulsada por los concejales Fara Amado Cunqueiro y Gonzalo Scioli, del bloque Somos, y surgió ante las dificultades que atraviesan personas y familias para acceder a información sobre los recursos disponibles y dónde encontrar acompañamiento.

La propuesta fue elaborada a partir de un trabajo conjunto con estudiantes avanzados de la carrera de Acompañante Terapéutico que se dicta en el Instituto Superior de Formación Docente y Técnica N° 32, profesionales recibidos, docentes y autoridades de la institución, además de las áreas de Salud y Modernización del Municipio. Según se explicó, durante el proceso se procuró contemplar las necesidades de los distintos actores involucrados en la actividad.

En una primera instancia, la plataforma funcionará como un borrador, con el objetivo de consensuar la información y los datos que se incorporarán junto con estudiantes avanzados y profesionales. La intención es que el registro se convierta en una herramienta útil para la comunidad.

Una herramienta de información y vinculación

De acuerdo con los fundamentos del proyecto, la iniciativa parte de considerar a la salud mental como un componente esencial de la salud integral, cuyo abordaje requiere políticas públicas que garanticen derechos, inclusión social, autonomía personal y acompañamiento en los ámbitos familiar y comunitario.

En ese sentido, la propuesta toma como referencia la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y la adhesión de la provincia de Buenos Aires mediante la Ley N° 14.580, normativas que promueven un modelo de atención basado en la protección de derechos, el trabajo interdisciplinario y la inclusión comunitaria.

Los Acompañantes Terapéuticos cumplen un rol en la vida cotidiana de las personas, al contribuir al desarrollo de su autonomía, fortalecer vínculos y acompañar la continuidad de las estrategias terapéuticas establecidas por equipos interdisciplinarios.

Su intervención puede resultar relevante en situaciones relacionadas con la salud mental, la discapacidad, los consumos problemáticos y otras circunstancias que requieran dispositivos de acompañamiento, de acuerdo con las competencias profesionales y la normativa vigente.

El registro será voluntario, público, informativo y gratuito. Su finalidad será identificar y visibilizar a los Acompañantes Terapéuticos que desarrollan su actividad en el Partido de Balcarce, facilitando el acceso a información por parte de vecinos, familias, instituciones educativas, establecimientos sanitarios y organizaciones sociales.

Qué requisitos deberán cumplir los profesionales

A partir de una reunión con docentes de la carrera de Acompañante Terapéutico, se planteó que quienes se incorporen al registro deberán contar con un título expedido conforme a la Resolución Ministerial N° 1221/15, que regula la formación de estos profesionales.

Uno de los puntos centrales de la iniciativa establece que la inscripción no implicará una habilitación profesional, certificación de idoneidad, recomendación ni relación laboral con el Municipio. Tampoco reemplazará las matrículas, registros o autorizaciones que puedan exigir las autoridades nacionales o provinciales competentes.

Jerarquizar la actividad

Además de facilitar el acceso a información, los impulsores del proyecto señalaron la importancia de jerarquizar el trabajo de los Acompañantes Terapéuticos y visibilizar su función dentro de la comunidad.

En ese marco, también se busca poner en consideración la situación laboral del sector y la necesidad de que las obras sociales abonen los valores correspondientes por las prestaciones realizadas.

Con la aprobación de la iniciativa, se abre una nueva etapa para avanzar en el desarrollo de la plataforma y consensuar su contenido con los distintos actores vinculados a la actividad. El objetivo es contar con una herramienta que facilite el acceso a recursos disponibles en Balcarce y contribuya al fortalecimiento de las redes locales de acompañamiento y atención.