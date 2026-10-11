La UNMDP abrió la inscripción para el ciclo lectivo 2027: hay más de 70 carreras disponibles

La Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) informó que hasta el 30 de noviembre permanecerá abierta la inscripción para quienes deseen comenzar a cursar carreras de pregrado y grado durante el ciclo lectivo 2027.

La Universidad Nacional de Mar del Plata, a través de su Secretaría Académica, confirmó que continúa abierta la instancia de inscripción para el próximo año académico. El período comenzó el pasado 5 de octubre y contempla una oferta de más de 70 carreras de pregrado y grado, además de 69 propuestas de posgrado.

Según informaron desde la casa de altos estudios, el trámite se realizará de manera virtual mediante los módulos de Preinscripción y Autogestión del sistema SIU-Guaraní. A través de esa plataforma, los aspirantes deberán completar el formulario correspondiente y adjuntar la documentación requerida.

Asimismo, quienes se encuentren cursando el último año de la escuela secundaria o tengan el título en trámite podrán iniciar el proceso de inscripción mediante la presentación de las constancias correspondientes. También se establecieron condiciones y plazos específicos para las personas que hayan realizado sus estudios secundarios en el extranjero.

Desde la UNMDP recomendaron consultar previamente la guía de inscripción, verificar la documentación necesaria y revisar los requisitos particulares de cada situación antes de iniciar el trámite.

El cronograma fue aprobado mediante la Resolución de Rectorado Nº 1098/2026.

Los interesados en conocer la oferta académica, consultar los requisitos y acceder a la guía de inscripción pueden ingresar al sitio oficial de la Universidad Nacional de Mar del Plata.