Emiliano “Pampita” Pellegrino ganó el 46° Certamen Nacional de Canto en la Fiesta del Ternero

El cantor Emiliano “Pampita” Pellegrino se consagró ganador del 46° Certamen Nacional de Canto realizado en el marco de la tradicional Fiesta Nacional del Ternero y Día de la Yerra, que se celebra cada año en la ciudad de Ayacucho. El artista obtuvo el premio mayor en el rubro Cantor Sureño, uno de los más representativos del certamen.

Además del reconocimiento principal, Pellegrino recibió la distinción especial “Premio Centenario de Gato y Mancha”, un galardón que resalta el valor cultural y la identidad tradicional dentro de la música surera.

El cantor participó representando a la subsede Quequén, agradeciendo especialmente a Fito Pinzone por el acompañamiento y el apoyo, así como también a todos los compañeros con quienes compartió tres jornadas intensas de música y danza durante el certamen.

“Una caricia al alma, que me empuja a seguir por esta huella que venimos tranqueando hace más de 20 años”, expresó Pellegrino tras recibir el reconocimiento, reflejando la emoción por este logro que corona una extensa trayectoria ligada al canto tradicional.