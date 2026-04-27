Robaron en un taller mecánico: los delincuentes hicieron un boquete

Un nuevo hecho de inseguridad se registró en las últimas horas y volvió a generar preocupación entre vecinos y comerciantes del sector. Esta vez, el blanco fue un taller mecánico ubicado en calle San Lorenzo, entre 11 y 13.

Según se pudo establecer, autores hasta el momento ignorados ingresaron al lugar tras realizar un boquete en una de las paredes. Para concretar el ilícito, los delincuentes habrían utilizado un terreno lindero, desde donde accedieron al interior del inmueble sin ser advertidos.

Una vez dentro, se apoderaron de diversos elementos de trabajo. De acuerdo al testimonio del damnificado, sustrajeron tubos, herramientas de mano y hasta una garrafa, elementos fundamentales para el normal desarrollo de la actividad.

La denuncia fue radicada en la Estación de Policía Comunal y se iniciaron actuaciones para dar con los responsables. En tanto, el episodio volvió a poner en foco la reiteración de hechos delictivos en la zona, lo que incrementa la preocupación de quienes desarrollan allí sus tareas cotidianas.