Una mujer hospitalizada en siniestro vial

Una mujer que circulaba en motocicleta sufrió una caída poco después de la hora 11:30 de este lunes en Av. Centenario, entre las calles 37 y Av. Pueyrredón.

Si bien no se precisaron oficialmente las causas del hecho, trascendió que la conductora habría intentado frenar y, debido al estado resbaladizo del calzado, perdió el control del rodado, lo que provocó su caída sobre la cinta asfáltica.

Como consecuencia del accidente, la mujer sufrió diversos golpes, por lo que fue asistida en el lugar por personal médico. Minutos después, una ambulancia del SAME se hizo presente y procedió a su traslado al hospital para una mejor evaluación.