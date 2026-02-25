Emotivo homenaje a los mecánicos en su día en el Paseo de los Mecánicos

En una ceremonia cargada de emoción y significado, se llevó a cabo el acto en homenaje a los mecánicos en su día, con un reconocimiento especial a la memoria de Juan Manuel Fangio, recordado afectuosamente como “Toto”, símbolo del trabajo, la dedicación y la identidad fierrera que distingue a la ciudad y al país.

El encuentro tuvo lugar en el tradicional Paseo de los Mecánicos durante una tarde ventosa, que no impidió el normal desarrollo de la actividad, marcada por el respeto, la camaradería y el orgullo por una profesión fundamental dentro del automovilismo y la vida cotidiana.

La organización estuvo a cargo de la Fundación Fangio, que impulsó este espacio de reconocimiento para destacar la labor silenciosa pero indispensable de quienes, con esfuerzo y conocimiento, sostienen la actividad mecánica a lo largo del tiempo.

Durante el acto fueron homenajeados reconocidos trabajadores del rubro: Johnny Laboritto, Johnny De Benedectis, Jorge Romera, Héctor Tieri y Guillermo Kissling, quienes recibieron el agradecimiento de la comunidad y compartieron palabras de gratitud por la distinción.

La ceremonia no solo celebró el Día del Mecánico, sino que también reafirmó el legado de Fangio como referencia ineludible de la cultura del trabajo, la pasión por los motores y el compromiso profesional que caracteriza a varias generaciones de balcarceños.