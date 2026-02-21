En pleno festejo de casamiento, le robaron en su casa

Un insólito y preocupante hecho de inseguridad fue denunciado por una vecina de Balcarce, quien aseguró que delincuentes ingresaron a su vivienda mientras celebraba su casamiento y le sustrajeron diversos elementos de valor.

El ilícito se registró en una propiedad ubicada en calle 35 entre Chacabuco y San Lorenzo, en un lapso estimado entre las 21:30 del viernes y la 1 de la madrugada del sábado. Según relató la víctima, autores ignorados accedieron al domicilio tras forzar una ventana.

Al regresar al inmueble, la damnificada constató el faltante de un televisor de 55 pulgadas, un smartwatch, una desmalezadora y otros objetos de valor.

La mujer realizó la correspondiente denuncia y el hecho se encuentra en plena etapa de investigación. Ante la falta de novedades hasta el momento, decidió hacer público lo sucedido con la esperanza de que algún vecino pueda aportar información que permita recuperar los elementos sustraídos.

Asimismo, señaló que en el sector donde reside no existen cámaras de seguridad y que la iluminación es escasa, una situación que —según consideró— podría haber facilitado el accionar de los delincuentes.