Encuentro Coral “Uniendo voces” el 15 de noviembre

El sábado 15 de noviembre se realizará en el Hall Central del Palacio Municipal, la sexta edición del encuentro coral “Uniendo Voces”. El lema de esta edición es “Festejando el placer de disfrutar la música”.

En esta ocasión participarán: Coro del Instituto Adventista, Coral Isaías de la ciudad de Tandil, Vocal Antruejo de Mar del Plata y Vocal Wiphay de nuestra ciudad.

La propuesta musical comenzará a la hora 20 y la entrada será a la gorra.

