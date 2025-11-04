10.3 C
Balcarce
martes 4, noviembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Encuentro Coral “Uniendo voces” el 15 de noviembre

El sábado 15 de noviembre se realizará en el Hall Central del Palacio Municipal, la sexta edición del encuentro coral “Uniendo Voces”. El lema de esta edición es “Festejando el placer de disfrutar la música”.
En esta ocasión participarán: Coro del Instituto Adventista, Coral Isaías de la ciudad de Tandil, Vocal Antruejo de Mar del Plata y Vocal Wiphay de nuestra ciudad.
La propuesta musical comenzará a la hora 20 y la entrada será a la gorra.

0
3
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.