Encuentro entre dirigentes del PRO de Balcarce y Mar del Plata analiza gestión y proyectos conjuntos

El presidente del PRO Oficial Balcarce, Diego Cerone, mantuvo el pasado miércoles un encuentro con el intendente de General Pueyrredón, Agustín Neme, en el edificio municipal de la vecina ciudad. La reunión tuvo como objetivo intercambiar experiencias y analizar iniciativas que puedan contribuir al desarrollo local de ambos distritos.

Durante el encuentro, Neme detalló el proceso de reorganización que impulsa en su gestión municipal, destacando que, aunque mantiene la misma línea política, busca imprimir su propia impronta en el funcionamiento del municipio.

Uno de los temas centrales fue el sistema de “bacheo exprés” que se está implementando en Mar del Plata. Este método permite realizar reparaciones rápidas en la vía pública; aunque puede no tener la durabilidad de una obra de asfalto tradicional, se destaca por su resistencia y por la velocidad con la que se ejecuta.

También se abordó el funcionamiento de la patrulla municipal y las estrategias de seguridad en la ciudad, con el fin de evaluar medidas que puedan ser replicables o adaptadas a Balcarce.

En este marco, Neme manifestó su disposición a acompañar y colaborar con la nueva comisión del PRO de Balcarce, así como con el concejal Edgar Foglia y los espacios que integran la alianza política.

Hacia el final del encuentro se sumó Agustina Marchen, al frente del Ente Municipal de Turismo y Cultura de Mar del Plata, con quien comenzaron a proyectar algunas actividades conjuntas que podrían desarrollarse a lo largo del año.