10.3 C
Balcarce
viernes 12, septiembre, 2025
spot_imgspot_img
ESCUCHA LA RADIO EN VIVO

Entrega de mercadería

La Secretaría de Desarrollo Social informa el cronograma de una nueva entrega de mercadería destinada a los vecinos de distintos barrios de la ciudad. La distribución se realizará en la sede ubicada en la intersección de avenida Aristóbulo del Valle y calle 12, en el horario de 8 a 12.

El operativo se desarrollará de la siguiente manera:

Lunes 22 de septiembre: recibirán los vecinos correspondientes al sector del CIC 1.

Martes 23: será el turno de los residentes de los barrios “Hipólito Yrigoyen” y “General Balcarce”.

Miércoles 24 de septiembre: la entrega abarcará las zonas de “Independencia” y “General San Martín”.

Jueves 25: podrán retirar sus módulos alimentarios los habitantes de “General Belgrano” y del Barrio OesteGendarmería Nacional.

Viernes 26 de septiembre: cerrarán la semana los vecinos del sector correspondiente al CIC 2.

Desde la Secretaría se solicita a los beneficiarios respetar las fechas asignadas para facilitar el proceso de entrega.

0
20
spot_img
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.