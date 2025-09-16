La Secretaría de Desarrollo Social recuerda el cronograma de una nueva entrega de mercadería destinada a los vecinos de distintos barrios de la ciudad. La distribución se realizará en la sede ubicada en la intersección de avenida Aristóbulo del Valle y calle 12, en el horario de 8 a 12.

El operativo se desarrollará de la siguiente manera:

Lunes 22 de septiembre: recibirán los vecinos correspondientes al sector del CIC 1.

Martes 23: será el turno de los residentes de los barrios “Hipólito Yrigoyen” y “General Balcarce”.

Miércoles 24 de septiembre: la entrega abarcará las zonas de “Independencia” y “General San Martín”.

Jueves 25: podrán retirar sus módulos alimentarios los habitantes de “General Belgrano” y del Barrio OesteGendarmería Nacional.

Viernes 26 de septiembre: cerrarán la semana los vecinos del sector correspondiente al CIC 2.

Desde la Secretaría se solicita a los beneficiarios respetar las fechas asignadas para facilitar el proceso de entrega.