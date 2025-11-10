lunes 10, noviembre, 2025
Esquivó un camión estacionado y terminó contra una planta

Poco antes del mediodía de este lunes, una mujer que manejaba un Chevrolet Corsa terminó su recorrido contra un árbol en calle 10 casi 33. Según testigos ocasionales, la mujer habría intentado esquivar un camión que se encontraba estacionado y por este motivo subió a la vereda y chocó de frente con una planta.

Los vecinos también señalaron que es habitual en el lugar ver niños jugando. Afortunadamente no pasó a mayores, aunque la conductora del rodado con algunos golpes fue derivada al Hospital local.

Intervino personal de Tránsito.

