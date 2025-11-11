Este domingo se realizará la «Caravana de la Alegría»

El colegio parroquial «Emilio Lamarca» dio a conocer que este domingo se realizará la tradicional “Caravana de la Alegría”, que este año alcanzará su edición número 51.

La caravana tiene como objetivo propiciar un encuentro familiar y fortalecer los lazos con la comunidad. Los fondos recaudados serán destinados a obras de mantenimiento en la institución.

Como es habitual, los asistentes partirán desde la sede del colegio hacia la Sociedad Rural de Balcarce, ubicada sobre la ruta 55, a las 10:30 horas.

La inscripción ya se encuentra abierta en la sede del colegio, en calle 20 N° 572, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 14 a 17. El valor es de $3000 por cartón o $5000 por dos, y por cada dos inscripciones se entregará una de regalo.

Durante la jornada habrá sorteos con premios donados por comercios locales, además de quioscos con helados, gaseosas, hamburguesas, choripanes y juegos infantiles.