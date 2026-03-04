Este jueves se cumple en primer vencimiento de la factura de agua

OSeBal SAPEM Aguas de la Ciudad informa a todos los usuarios que este jueves 5 es el primer vencimiento de la factura correspondiente a febrero. Paralelamente, se recuerda que abonando la factura en segundo vencimiento no se aplican intereses.

Ingresando a osebal.com y clickeando en la pestaña DESCARGÁ TU FACTURA se puede generar la boleta en forma online. Sólo se necesita completar el PERIODO y la PARTIDA.

Se puede abonar en la oficina comercial de calle 17 N° 495 o en cualquier comercio adherido a Cuenta DNI, Mercado Pago, Link, Pago Mis Cuentas, Pronto Pago, Ripsa, Provincia NET y Pago Fácil.