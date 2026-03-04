miércoles 4, marzo, 2026

Este jueves se cumple en primer vencimiento de la factura de agua

OSeBal SAPEM Aguas de la Ciudad informa a todos los usuarios que este jueves 5 es el primer vencimiento de la factura correspondiente a febrero. Paralelamente, se recuerda que abonando la factura en segundo vencimiento no se aplican intereses.

Ingresando a osebal.com y clickeando en la pestaña DESCARGÁ TU FACTURA se puede generar la boleta en forma online. Sólo se necesita completar el PERIODO y la PARTIDA.

Se puede abonar en la oficina comercial de calle 17 N° 495 o en cualquier comercio adherido a Cuenta DNI, Mercado Pago, Link, Pago Mis Cuentas, Pronto Pago, Ripsa, Provincia NET y Pago Fácil.

0
4
spot_img

CONTACTO

FM PUNTONUEVE 100.9MHZ
Mail: info@puntonueve.com.ar
Oficinas y Planta transmisora:
Av. Adolfo Gonzales Chaves 486, piso 1°
Código postal: B7620EEP
Teléfono: 02266-43-1625/ 15535059
Balcarce, Buenos Aires, Argentina.