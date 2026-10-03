Este martes Rufino viajará a la India para iniciar un tratamiento con Cytotron

El pequeño partirá el 6 de octubre junto a su familia para comenzar el primer ciclo del tratamiento. La campaña solidaria permitió reunir los fondos necesarios para afrontar dos de los tres ciclos previstos. Ahora, continúan las acciones para alcanzar el monto restante.

Después de una enorme campaña solidaria que movilizó a toda la comunidad, Rufino viajará el próximo martes 6 de octubre a la India para iniciar un tratamiento con Cytotron, una nueva etapa en el camino de rehabilitación que viene atravesando junto a su familia.

Sus padres, Jennifer Guridi y Darío Cerezuela, se pusieron al frente de la campaña para reunir los fondos necesarios y, hasta el momento, lograron alcanzar el dinero correspondiente a los dos primeros ciclos del tratamiento.

El presupuesto total asciende a 90.000 dólares y contempla tres ciclos. Mientras continúan las distintas acciones solidarias para reunir el monto restante, la familia ya tiene definido el cronograma del primer viaje.

En diálogo con Radio 100.9, Jennifer contó que el 6 de octubre emprenderán el viaje hacia la India. Está previsto que lleguen el día 8 para realizar los estudios previos y que Rufino comience el tratamiento el 10 de octubre.

El primer ciclo se extenderá hasta el 6 de noviembre, fecha en la que finalizaría esta primera etapa.

Una nueva esperanza para Rufino

El Cytotron es una tecnología que, según la información brindada por la familia, apunta a favorecer procesos de regeneración del tejido cerebral dañado y estimular la formación de nuevas conexiones neuronales.

Para Jennifer y Darío, el tratamiento representa una nueva posibilidad dentro del proceso que viene atravesando Rufino y una oportunidad a la que pudieron acceder gracias al acompañamiento de la comunidad.

“Estamos en contacto con padres que han pasado el primer tratamiento y notan una mejora muy importante en la vida del paciente. Si bien no todos responden de la misma manera, nosotros tenemos muchas expectativas con lo que pueda pasar con Rufino”, contó Jennifer.

La familia afronta esta nueva etapa con expectativas, pero también con el desafío de continuar reuniendo los recursos necesarios para completar el tratamiento previsto.

La campaña continúa

El dinero conseguido hasta ahora representa un paso fundamental, aunque todavía resta reunir una suma importante para poder completar el presupuesto de los tres ciclos.

“Nos queda juntar aún un dinero importante, pero estamos muy agradecidos con el acompañamiento de la comunidad que ha sido y es muy solidaria”, destacó la mamá de Rufino.

Con el viaje ya programado y el inicio del primer ciclo cada vez más cerca, la familia continúa apelando a la solidaridad de vecinos, instituciones y personas que quieran colaborar para alcanzar el objetivo.

Para Rufino, el viaje a la India marca el comienzo de una nueva etapa. Para su familia, es también el resultado del esfuerzo colectivo de una comunidad que decidió acompañarlos y ayudarlos a hacer posible este nuevo desafío.