El Gobierno bonaerense y las distribuidoras apelaron el fallo que frenó las subas de la luz

La Provincia y EDEN, EDEA, EDES y EDELAP recurrieron la resolución que suspendió los aumentos y ordenó devolver lo cobrado con el nuevo esquema tarifario. El expediente pasó a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.

El Gobierno bonaerense y las cuatro principales distribuidoras eléctricas que operan en la provincia —EDEN, EDEA, EDES y EDELAP— apelaron formalmente el fallo judicial que había frenado las subas tarifarias y ordenado retrotraer los valores a los cuadros vigentes antes de las últimas actualizaciones.

La controversia, que impacta directamente sobre el costo del servicio eléctrico para millones de usuarios bonaerenses, pasó ahora a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, luego de que el juzgado de primera instancia concediera los recursos presentados por el Estado provincial y las empresas.

El conflicto se inició a partir de la Resolución N° 585/2026, dictada por el Ministerio de Infraestructura bonaerense, que autorizó incrementos de entre el 1,5% y el 3,5% a partir del 1 de julio.

Frente a esa medida, la Defensoría del Pueblo de la Provincia, encabezada por Guido Lorenzino, presentó una acción de amparo con el objetivo de frenar la aplicación de los aumentos.

El fallo que frenó los aumentos

En primera instancia, la Justicia hizo lugar al planteo mediante una medida cautelar que suspendió las actualizaciones correspondientes a los componentes provinciales del servicio eléctrico.

La resolución también ordenó a las distribuidoras devolver la totalidad de los montos que hubieran sido facturados bajo el nuevo esquema tarifario.

Uno de los principales argumentos utilizados por el magistrado para disponer la suspensión fue la falta de audiencias públicas. En ese sentido, el fallo cuestionó que durante una década no se hubiera realizado una instancia de participación ciudadana vinculada con la actualización de las tarifas.

“Hace diez años que no se realiza una audiencia pública. Pretender justificar constantes subas en una ‘tarifa de transición’ por tiempo indefinido desnaturaliza el derecho a la información de los usuarios”, sostuvo el juez en los fundamentos de la resolución.

Posteriormente, a pedido de la Defensoría, la Justicia aclaró que la medida también alcanzaba a las cooperativas eléctricas municipales y provinciales.

Qué buscan la Provincia y las empresas

Ante el revés judicial, el Gobierno bonaerense recurrió a la Fiscalía de Estado para presentar la apelación, en paralelo con los recursos interpuestos por EDEN, EDEA, EDES y EDELAP.

Las distribuidoras buscan principalmente que la apelación sea concedida con efecto suspensivo. De esa manera, podrían volver a aplicar los aumentos autorizados desde julio mientras la Justicia define la cuestión de fondo.

La Provincia, en tanto, cuestiona entre sus argumentos la obligatoriedad de convocar a una audiencia pública para este tipo de actualizaciones tarifarias.

Con los recursos ya concedidos, el expediente dejó el ámbito del juzgado de primera instancia y será analizado por el tribunal de alzada con asiento en Mar del Plata.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Agustín López Coppola, derivó formalmente las actuaciones a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.

Ahora será la Cámara la que deberá intervenir en la apelación y resolver, en primera instancia, el planteo referido a la continuidad de los efectos del fallo que frenó las subas.