Este miércoles nueva visita de la ACTC al Fangio

El próximo miércoles estarán viajando Roberto Argento, Director de planificación y obras de autódromos de ACTC, Fernando Miori, Gerente General de la ACTC, y los pilotos Jonatan Castellano, Gastón Mazzacane, Christian Ledesma, Santiago Mangoni y Juan Pablo Gianini.

La semana pasada estuvo presente en el autódromo el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, quien fue recibido por el intendente de Balcarce, Esteban Reino. Ambos, junto a Roberto Argento y autoridades de la Copam, recorrieron el escenario.

En este caso, y tal cual estaba previsto, los pilotos marcarán la dirección de los pianos de las curvas número 1 y 6.